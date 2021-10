Coronel Bicaco: Legislativo aprova a contratação de servidores para Secretaria de Obras

Na ordem do dia da sessão ordinária da segunda-feira (18/10), o plenário da Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, duas matérias que autorizam a contratação de servidores para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Com a deliberação dos Projetos de Lei (PLs) nº 075/2021 e nº 076/2021, a Administração Municipal poderá contratar três operadores de máquinas e dois motoristas. Para ambos os cargos, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As vagas disponíveis para operador de máquinas serão preenchidas através de processo seletivo simplificado, enquanto que, para a função de motorista, será obedecida a banca existente do concurso público nº 01/2019.

Nas justificativas dos PLs, o Poder Executivo destacou que as contratações são necessárias devido à grande demanda de serviços de recuperação e manutenção de vias, limpeza urbana e trabalhos direcionados para os agricultores.

Os vínculos para operador de máquinas terão vigência de três meses, e para motorista, quatro meses.

