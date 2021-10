FGF define as datas dos jogos de ida das quartas de final da Divisão de Acesso 2021

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou as datas e os horários das partidas de ida das quartas de final da Divisão de Acesso 2021. Os cruzamentos são eliminatórios e vão apontar os quatro times que seguirão na competição estadual.

No sábado (23/10), a partir das 15h30min, o Cruzeiro de Porto Alegre recebe o Lajeadense. Às 19 horas, em Farroupilha, o Brasil encara o Guarany de Bagé.

Avenida e Veranópolis entram em campo às 15 horas do domingo (24/10) em Santa Cruz do Sul. À noite, com início às 19 horas, o São Paulo de Rio Grande recebe o União Frederiquense.

Vale lembrar que o campeão e o vice-campeão da Divisão de Acesso 2021 irão disputar a série A do Gauchão no próximo ano.

