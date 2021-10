Tenente Portela: 97,57% dos moradores que contraíram Covid-19 já se recuperaram

Até a quarta-feira (20/10), Tenente Portela contabilizava 1.772 diagnósticos positivos do novo coronavírus e 1.729 pacientes recuperados, o que representa 97,57% do total de infectados. Dos moradores que contraíram o vírus, 36 (2,03%) morreram.

O município possui, atualmente, sete casos ativos da doença e 21 pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) mostra que já foram processados 8.332 testes para verificação da Covid-19, sendo que, 6.615 resultados acabaram descartados.

O Hospital Santo Antônio (HSA) permanece sem nenhum domiciliado em Tenente Portela ocupando leito por causa da doença.

