Cadeiras são utilizadas para sinalizar buracos em Ijuí

Na manhã desta quarta-feira (20/10), empresários e moradores da avenida 21 de Abril cansados de pedir ao poder público para sanar os problemas da avenida e, segundo eles não receber respostas, decidiram sinalizar os buracos na via com cadeiras de praia.

Segundo informações, ao longo da avenida 21 de Abril próximo aos trilhos da via férrea, existem dois buracos grandes e fundos, onde os carros estavam frequentemente caindo e alguns até tendo prejuízos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.