'Desconheço qualquer iniciativa do MEC escolher reitores', diz Ribeiro

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados convocou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para dar explicações sobre a criação de dez Ifes (Institutos Federais de Ensino Superior) e a atuação recente do governo na indicação dos reitores na manhã desta quarta-feira (20).

"Desconheço qualquer iniciativa do MEC (Ministério da Educação) em escolher reitores", afirmou o ministro Milton Ribeiro em sua fala incial na Câmara.

Representantes do MEC explicaram a proposta apresentada aos institutos federais. "Abrimos um período para que as instituições demonstrassem interesse e no caso de São Paulo, por exemplo, que possui um instituto e haverá a reorganização em três unidades", explicou o ministro.

O MEC (Ministério da Educação) apresentou uma proposta a reitores de institutos de ensino federais no dia 30 de agosto com o objetivo de "criar" 10 novos institutos federais, a partir da divisão dos que já existem, sem aumentar o número de vagas ou de cursos oferecidos. Segundo o MEC, a intenção é melhorar a gestão das unidades cujos polos ficam distantes do prédio da reitoria.

Para o Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) em alguns casos o reordenamento dos institutos poderiam ser interessantes como o caso de São Paulo, que possui uma reitoria para administrar 40 campi, mas questionou, na época, a questão orçamentária para isso.

Segundo informado pelo ministro na audiência da Câmara, após a consulta prévia, devem ser criados seis novos institutos, entre eles, São Paulo, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro e a inclusão do Instituto Benjamin Constant.