Braga tem 6 casos ativos de Covid-19

Na tarde de terça-feira (19/10), a Secretaria Municipal de Saúde de Braga atualizou o seu Boletim Epidemiológico da Covid-19.

Segundo o boletim, desde o início da pandemia o município registra 443 casos de coronavírus. Atualmente contabilizam seis casos ativos da doença, duas pessoas hospitalizadas em decorrência do coronavírus. E desde o inicio da pandemia, foram registrados um total de dez óbitos.

A Secretaria Municipal de Saúde e equipe Técnica seguem solicitando para a população continuar cumprindo os protocolos sanitários de medidas contra a Covid-19.

