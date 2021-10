Temporada da NBA abre com vitória do Milwaukee Bucks

A temporada do melhor basquete do mundo retornou à ação na noite desta terça-feira (19). E o capítulo inicial da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) não poderia ter sido melhor, uma vitória de 127 a 104 dos atuais campeões Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets com grande atuação do grego Giannis Antetoukounmpo.

Antes de o confronto começar, os jogadores dos Bucks receberam os anéis de campeões da última temporada. E, com a bola em jogo, o que se viu foi uma grande atuação da equipe de Milwaukee, que a credencia como grande candidata ao título.

Como não poderia deixar de ser, Antetoukounmpo jogou muito bem, com números impressionantes (32 pontos, 14 rebotes e 7 assistências). Pelos Nets os destaques foram Kevin Durant (com 32 pontos e 11 rebotes) e James Harden (com 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências).

???? FINAL SCORE THREAD ????



Giannis stuffs the stat sheet as the @Bucks win to open the 2021-22 NBA season! #KiaTipOff21



Khris Middleton: 20 PTS, 9 REB

Pat Connaughton: 20 PTS

Kevin Durant: 32 PTS, 11 REB

Patty Mills: 21 PTS (7-7 3PM) pic.twitter.com/zIkWgdVwQS — NBA (@NBA) October 20, 2021

O Milwaukee Bucks volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (21), quando mede forças com o Miami Heat. Um dia depois os Nets pegam o Philadelphia 76ers.