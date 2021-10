Tenente Portela possui sete casos ativos do novo coronavírus

O boletim epidemiológico da terça-feira (19/10) mostra que sete residentes em Tenente Portela são considerados casos ativos de Covid-19. Outras nove pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, o município registra 1.772 diagnósticos positivos da doença. Deste montante, 1.729 pacientes estão curados e 36 faleceram. O óbito mais recente em virtude do novo coronavírus foi confirmado na segunda quinzena de setembro.

O Hospital Santo Antônio (HSA) não possui nenhum domiciliado em Tenente Portela ocupando leito por causa do vírus.

