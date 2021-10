Pedetista volta a cobrar a construção de paradas de ônibus em Coronel Bicaco

Na sessão ordinária de 11 de outubro, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) voltou a cobrar a instalação de paradas de ônibus em diferentes locais de Coronel Bicaco. — Já fiz uma proposição ao Executivo este ano neste sentido. Nosso município tem uma ou duas paradas para ônibus de linhas intermunicipais — lamentou o edil.

O pedetista também afirmou que são poucos os abrigos na cidade e no interior para embarque e desembarque de estudantes. — É simples, não precisa ser investido um valor muito alto — reiterou Lucas Santos da Cruz. Ele ainda disse que podem ser copiados os modelos de parada de ônibus existentes em outros municípios da região.

O vereador solicitou que o Poder Executivo elabore um projeto e unifique todas as paradas de ônibus de Coronel Bicaco, facilitando para estudantes e pessoas que dependem do transporte coletivo.

