Coronel Bicaco: Edil ressalta que população deve fazer o descarte correto do lixo

Os acumulados de chuva superaram a marca de 200 milímetros em Coronel Bicaco nas últimas semanas. E isso ocasionou transtornos para alguns moradores. Houve registro de casas alagadas, estradas interioranas danificadas e ‘bocas de lobo’ que não conseguiram dar vazão à água.

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP), no grande expediente da sessão ordinária do dia 11 de outubro, reforçou o pedido para que a Administração Municipal efetue a limpeza e manutenção mais frequentes dos canais construídos para o escoamento da água das chuvas.

— Faço um alerta não só ao Executivo, mas a toda comunidade. É importante manter a cidade limpa — salientou o progressista. Ele lembrou que recentemente a Administração Municipal instalou lixeiras em vários pontos do perímetro urbano.

— A gente vê nas ‘bocas de lobo’, garrafas pet e outros tipos de materiais. Nós precisamos nos reeducar. Nós também precisamos fazer a nossa parte — ponderou o edil.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.