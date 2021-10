Tenente Portela: Novos empreendimentos no parque industrial vão gerar cerca de 80 empregos diretos

A Administração Municipal de Tenente Portela anunciou o arremate de cinco lotes situados no Parque Industrial Osvaldo Trentin. A concorrência pública – realizada na sexta-feira (15/10) – resultou em R$ 473.350,00, ou seja, 40% a mais do que o valor previsto no edital (R$ 334.576,00). O montante, segundo o Poder Executivo, será investido no fomento de outros empreendimentos.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira, com o funcionamento das novas empresas estima-se a geração de 80 empregos diretos e 30 indiretos. — Tem empresário que já revelou que pretende iniciar as operações em 60 dias — frisou o secretário. As empresas têm prazo de até 12 meses para começarem as edificações no parque industrial.

Levantamento preliminar elaborado pela Administração Municipal aponta que o investimento alcançará cerca de R$ 3,5 milhões. — É um dia histórico para Tenente Portela, que confirma o momento positivo que estamos vivendo — destaca o prefeito Rosemar Sala. — Em até dois anos passaremos de três para oito empresas funcionando no parque industrial — acrescentou o mandatário.

As firmas – todas sediadas em Tenente Portela – atuam nos segmentos de madeireira, moveleira, metalúrgica, energia solar e esquadrias de alumínio e vidraçaria.

