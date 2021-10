Coronel Bicaco: Bancada do PP sugere nome de ex-vereador para espaço cultural

A bancada do PP apresentou, na sessão ordinária do Poder Legislativo no dia 11 de outubro, uma proposição sugerindo que o Espaço Cultural situado na Praça João Goulart em Coronel Bicaco seja denominado ‘Vereador Afrânio José Bertaluci’.

A vereadora Soelaine Lima, ao defender a indicação, destacou que essa homenagem também é um anseio de vários moradores. Ela lembrou que Afrânio Bertaluci era enfermeiro e ajudou dezenas de bicaquenses através de sua profissão. — Era um cara alegre e tinha um grande círculo de amizades — complementou a progressista.

Soelaine Lima disse que Afrânio Bertaluci agregou muito ao município sendo enfermeiro, vereador e cidadão. — Ele abraçou a comunidade bicaquense quando chegou aqui recém-formado e sempre estava pronto para ajudar os outros — recordou a edil.

— Hoje, Afrânio Bertaluci faz falta nas ruas de Coronel Bicaco — afirmou a vereadora.

Colocada em votação, a proposição nº 087/2021 – assinada por Itamar Sartori, Loredi Saquet, Leandro Briato, Luiz Flávio Rangel e Soelaine Lima – foi aprovada por unanimidade.

Vítima da Covid-19:

Afrânio Bertaluci, juntamente com a esposa e o filho, fixou residência em Itapema/SC no começo do ano. Lá, contraiu a doença. Com o agravamento do quadro clínico, ele foi transferido para o Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela, permanecendo internado por cerca de 35 dias. O óbito foi confirmado no dia 14 de junho.

Como enfermeiro, trabalhou no posto de saúde e no Hospital Santo Antônio de Pádua, ambos em Coronel Bicaco, além do HSA. Gremista fanático, Afrânio Bertaluci era muito conhecido na região por participar e organizar excursões para assistir jogos na Arena em Porto Alegre. Integrava ainda o consulado gremista de Coronel Bicaco e ajudava na realização de ações sociais visando beneficiar famílias carentes e entidades.

Na carreira política, foi vereador por oito anos e também ocupou a presidência do Poder Legislativo. Em 2020, deixou o MDB e filiou-se ao PP, onde concorreu ao cargo de vice-prefeito.

