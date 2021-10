Após dois anos, Três Passos volta a promover a Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio

Na manhã de domingo (17/10), centenas de romeiros de Três Passos e de outras cidades da região, participaram da 27ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio. Além da romaria, aconteceu também, a abertura da fase diocesana do sínodo dos bispos.

O evento teve um público reduzido, como medida de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Muitas excursões de outros municípios da diocese, neste ano não aconteceram.

A romaria teve início em frente à Igreja Matriz Santa Inês, por volta de 8h, após percorrer um trajeto de cerca de 5km, os romeiros e fiéis se reuniram no santuário, no bairro Pró-Morar, na localidade de Feijão Miúdo, para a missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Antonio Carlos Rossi Keller.

Como de costume, a caminhada tem sentido penitencial. De acordo com a Igreja Católica, trata-se de uma caminhada que busca meditar e rezar o sentido do martírio cristão.

Nos dias 14 e 15 de maio de 2022 acontecerá a Romaria aos Beatos na cidade de Nonoai (RS), no norte do Estado.

A partir de 2019, a romaria em Três Passos mudou de data. Tradicionalmente o evento acontecia no último domingo do mês de maio. A partir daquele ano, a data foi alterada para o terceiro domingo do mês de outubro, mês em que é celebrada a beatificação dos mártires da fé, que aconteceu em outubro de 2007.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.