Lançamento da 16 ª FEICAP

Na noite do último sábado (16/10) em Três Passos, na capital da região Celeiro, aconteceu o evento oficial de lançamento da 16ª FEICAP (Feira Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária). O presidente da comissão central e presidente do Sindilojas Celeiro, Antônio Granich, o Cuca, apresentou aos convidados a logomarca e o lema da feira, Conexão com a Evolução, o objetivo da marca é fortalecer o sentido de comunicação tecnológica e de aproximação com todos os públicos. A 16ª FEICAP acontecerá de 06 a 12 de outubro de 2022, em Três Passos.

O protocolo de lançamento e agradecimentos contou com a presença da deputada estadual, Zilá Breitenbach, com a fala do prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, e também com a presença do vice-prefeito de Três Passos e vice-presidente da Comissão Central da 16ª FEICAP, Rodrigo Ipê. Em suas falas enalteceram a importância da feira para a cidade e região, também parabenizaram o trabalho de todos os setores que estão envolvidos, e garantiram a parceria da atual gestão municipal com a feira que acontecerá no próximo outubro de 2022.

Durante o evento, o presidente Cuca Granich, falou da comercialização de camarotes e ingressos que serão de forma virtual já nas próximas semanas. Também divulgou que a escolha das soberanas e representantes da 16ª FEICAP acontecerá em uma edição do Baile do Chopp, em março de 2022. E que também em 2022, acontecerá o evento de comercialização de espaços para a feira, tanto os estandes internos, quanto os espaços externos.

O evento contou com o show nacional da dupla Gian e Giovani, e a organização, com a intenção de seguir os protocolos sanitários contra a Covid-19, promoveu o show com público reduzido de no máximo 400 pessoas e com o uso de máscara obrigatório sempre que possível.



Na abertura do show na noite de sábado, os representantes da comissão de comunicação e entretenimento divulgaram os shows que farão parte da programação do Palco A da Feicap. No dia 7 de outubro a festa será com o DJ número um do Brasil, Alok, que já coleciona diversos prêmios internacionais, está sempre inovando e leva multidões por onde passa. No dia 08 de outubro, a dupla de irmãos mais queridos do Brasil, que são pioneiros no sertanejo universitário, João Neto e Frederico. E para encerrar a feira no dia 11 de outubro, as gêmeas mais amadas do Brasil, Maiara e Maraisa, além do carisma elas carregam diversos hits na bagagem.

