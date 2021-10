União Frederiquense encara o São Paulo-RG na sequência da Divisão de Acesso 2021

Defendendo a liderança do Grupo A, o União Frederiquense recebeu o Veranópolis na tarde do domingo (17/10), na rodada derradeira da fase inicial da Divisão de Acesso 2021. E a partida na Arena em Frederico Westphalen terminou empatada em 1 a 1.

Com o resultado, o Leão da Colina manteve o primeiro lugar da chave e agora vai encarar o São Paulo de Rio Grande na sequência da competição estadual. O União Frederiquense terá a vantagem de decidir a vaga às semifinais em sua casa.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não confirmou as datas dos confrontos de ida das quartas de finais.

Demais jogos das quartas de finais:

- Veranópolis x Avenida (Santa Cruz do Sul);

- Guarany (Bagé) x Brasil (Farroupilha);

- Lajeadense x Cruzeiro (Porto Alegre);

Vídeo: Reprodução/FGF TV