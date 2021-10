Gauchão Feminino 2021: Gurias do Yucumã/Flamengo sofrem goleada em Porto Alegre

No domingo (17/10), as Gurias do Yucumã/Flamengo novamente não conseguiram resistir à força do Internacional de Porto Alegre. A partida – válida pela primeira rodada do returno da fase de grupos do Gauchão Feminino 2021 – terminou 8 a 0 para as coloradas.

Com a derrota e somando quatro pontos, a equipe de Tenente Portela e Derrubadas caiu para a terceira posição do Grupo B do torneio estadual. O novo vice-líder é o Elite de Santo Ângelo que bateu o Juventude de Caxias do Sul pelo placar de 2 a 0.

Na próxima rodada, as Gurias do Yucumã/Flamengo viajarão até Flores da Cunha para enfrentar o Juventude. O duelo está marcado para às 15 horas do dia 24 de outubro. O confronto válido pelo turno e disputado em Três Passos acabou empatado em 1 a 1.

