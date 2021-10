Tupi de Crissiumal empata e escapa do descenso na Divisão de Acesso 2021

Tupi acabou a fase inicial da competição estadual na sexta posição do Grupo A com 15 pontos (Foto: Reprodução)

Um empate já era suficiente para o Tupi de Crissiumal não correr mais risco de descenso na rodada de encerramento da fase inicial da Divisão de Acesso 2021. E a partida contra o Glória de Vacaria – disputada na tarde do domingo (17/10) no Estádio Rubro-Negro – terminou em 0 a 0. O Igrejinha acabou na última colocação do Grupo A e foi rebaixado.

Se o Tupi tivesse vencido o jogo chegaria aos 17 pontos e tinha obtido uma vaga entre os oito times que continuam na competição estadual. Isso porque o Brasil de Farroupilha ficou no empate sem gols com o Igrejinha e encerrou a fase inicial com 16 pontos e na quarta posição da chave.

Na edição deste ano, o selecionado de Crissiumal, em 14 partidas, somou quatro vitórias, três empates e sete derrotas. Marcou nove gols e sofreu 23. O aproveitamento ficou em 36%.

