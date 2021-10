Flamengo fica no 0 a 0 com o Cuiabá no Maracanã

O Flamengo ficou no 0 a 0 com o Cuiabá, no estádio do Maracanã na noite deste domingo (17), e conseguiu diminuir para 10 pontos a diferença para o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG (que perdeu de 2 a 1 para o Atlético-GO).

Fim de jogo no Maracanã. O Flamengo empata em 0 a 0 com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. #CRF #VamosFlamengo



???? @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/de4PSZFRr9 — Flamengo (@Flamengo) October 18, 2021

Com o empate, o Rubro-Negro permanece na vice-liderança da competição, mas agora com 46 pontos. Já o Dourado é o 9º, com 35 pontos.

Diante de uma equipe claramente superior, o Cuiabá entrou em campo com a clara proposta de negar espaços ao Flamengo, que no primeiro tempo chegou a abrir o placar aos 8 minutos com Michael. Mas o gol foi anulado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), por impedimento de Matheuzinho na jogada.

O Rubro-Negro continuou tentando no decorrer dos 90 minutos, mas o resultado foi mesmo uma igualdade sem gols.

O Flamengo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (20), quando enfrenta o Athletico-PR pelas semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense no sábado (23). Um dia depois o Cuiabá visita o líder Atlético-MG.

Empate em Pernambuco

Outra partida a terminar em 0 a 0 foi a que envolveu Sport e Santos. Com a igualdade o Peixe ficou na 15ª posição com 29 pontos. Já o Leão do Recife alcançou os 27 pontos, na 18ª posição.

Fim de jogo na Arena de Pernambuco: Sport e Santos ficam no 0x0 pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. #SPTxSAN pic.twitter.com/J67uFYlpMl — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 18, 2021

O Santos volta a jogar pelo Brasileiro no sábado, quando pega o América-MG. No mesmo dia o Sport pega o Palmeiras.