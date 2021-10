Série D: ABC conquista última vaga das semifinais

O ABC se tornou o último classificado para as semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro após derrotar o Caxias por 3 a 0, na noite deste sábado (17) no Frasqueirão, em Natal. A classificação também valeu o acesso para a Série C.

Na próxima fase o Alvinegro Potiguar (que empatou em 0 a 0 com o Falcão Grená no jogo de ida) pega a Aparecidense, que eliminou o Uberlândia. A outra semifinal colocará frente a frente Campinense e Atlético-CE.

Contando com o apoio de sua apaixonada torcida, o ABC buscou desde o início chegar ao gol diante de um Caxias que também queria a vitória. Porém, o goleiro Marcelo Pitol só foi superado na etapa final.

Aos 4 minutos o placar foi inaugurado quando Netinho cruzou e Felipinho pegou muito forte. Gustavo Henrique desviou, a bola foi na trave, desviou em um defensor e morreu no fundo da meta.

O time da casa continuou querendo mais gols, e chegou ao segundo aos 25 minutos. E ele veio dos pés do ídolo do ABC, Wallyson. O atacante, que tem a alcunha de mago, recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado para fazer um bonito gol.

A partir daí o Caxias começou a oferecer mais espaços na defesa. E, já nos acréscimos, Wallyson, em jogada de contra-ataque, recebeu na direita, deixou o marcador para trás e tocou para Negueba, que, dentro da área, girou em cima de um defensor e bateu colocado para fechar o placar.