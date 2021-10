Mundial de Ginástica Artística começa na próxima segunda (18)

O Brasil inicia a caminhada no Mundial de Ginástica Artística de Kitakyushu (Japão), a partir das 21h45 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (18), tentando ampliar o seu número de conquistas no evento. Desde o ano de 2001 a seleção brasileira já alcançou 14 medalhas.

Os representantes brasileiros (Arthur Nory, Caio Souza e Rebeca Andrade) já entraram em ação neste final de semana, realizando o treino de pódio no Kitakyushu City Gimnasium.

Enquanto Caio Souza compete no individual geral, Arthur Nory tem como meta chegar à final da barra fixa (aparelho no qual é campeão mundial). “Ele [Nory] está focado aqui no Mundial, treinando muito bem. Ginástica é momento. É acertar a série e passar para a final. O foco agora é a classificatória. Na final, teremos os oito mais bem classificados, e que vença o melhor”, declarou o técnico Marcos Goto.

Entre os brasileiros, quem começa a competir primeiro é Rebeca Andrade, a partir das 23h15 de segunda. A campeã olímpica se envolverá nas disputas do salto sobre a mesa, paralelas assimétricas e trave.