Brasileiro: Flamengo recebe Cuiabá no Maracanã

O Flamengo recebe o Cuiabá no estádio do Maracanã, neste domingo (17) a partir das 20h30 (horário de Brasília), em mais um capítulo na sua perseguição ao Atlético-MG, que lidera o Campeonato Brasileiro com ampla vantagem.

O Rubro-Negro inicia a 27ª rodada da competição ocupando a vice-liderança com 45 pontos (11 pontos a menos do que o Galo), e terá pela frente um Dourado que ocupa a 9ª posição, com 34 pontos.

Para esta partida o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno de cinco atletas: o atacante Vitinho (que volta de suspensão), o meia Diego e o zagueiro Gustavo Henrique (que se recuperaram de problemas físicos), e o atacante Gabriel Barbosa e o meia Everton Ribeiro (que estiveram a serviço da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo). Já o lateral Isla não retornou à tempo após defender o Chile. Quem também está fora é o zagueiro Rodrigo Caio, poupado.

Desta forma, a expectativa é que o Rubro-Negro entre em campo com a seguinte formação: Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho (Diego); Michael e Gabriel Barbosa.

Se o Renato Gaúcho conta com importantes retornos, o técnico Jorginho terá de lidar com o desfalque de três jogadores: o lateral João Lucas e os meio-campistas Max e Yesus Cabrera. O colombiano está fora da partida por causa de problemas físicos. Os outros dois atletas pertencem ao Flamengo e não podem atuar por conta de questões de contrato.

???? Cuiabá ?? ???? Rio



O Cuiabá embarcou nesta tarde, em voo direto, para o Rio de Janeiro. Domingo, tem duelo contra o Flamengo.



???? AssCom Dourado#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/YMhoftprY4 — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) October 15, 2021

Assim, o Dourado pode entrar em campo com a seguinte formação: Walter; Lucas Ramon (Marllon), Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Felipe Marques (Jonathan Cafú) e Jenison (Elton).

Transmissão da Rádio

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Cuiabá com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: