Gurias do Yucumã/Flamengo: Elenco com jogadoras indígenas e agricultoras ganha destaque na mídia estadual e nacional

As Gurias do Yucumã/Flamengo foram destaques recentemente em reportagens publicadas por GaúchaZH e UOL – que pertence ao Grupo Folha de São Paulo – em suas plataformas digitais. O conteúdo também ganhou espaço na edição impressa do jornal Zero Hora.

Estreante no Gauchão Feminino, o time – que realiza os treinamentos em Tenente Portela e Derrubadas, e manda seus jogos oficiais no CT Futebol com Vida em Três Passos – tem no elenco jogadoras da etnia Kaingang, residentes na Terra do Guarita, a maior reserva indígena do Rio Grande do Sul. O grupo é reforçado por atletas que já passaram por outros clubes de futebol feminino e agricultoras de municípios da região.

— Temos atletas que trabalham na roça toda semana e vêm para os treinos nos fins de semana. Atletas que viajam seis horas para treinar e jogar conosco, temos jogadoras de 30 municípios da região, jogadoras com passagem pelo Inter, que disputaram Libertadores feminina — ressalta o dirigente Ildo Scapini.

No Gauchão Feminino 2021, as Gurias do Yucumã/Flamengo somam uma vitória, um empate e uma derrota. Estão na vice-liderança do Grupo B. Na tarde do domingo (17/10), na abertura do returno da primeira fase, elas encaram o Internacional em Porto Alegre.

