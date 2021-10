União Frederiquense e Tupi de Crissiumal entram em campo pela Divisão de Acesso 2021

União Frederiquense e Tupi de Crissiumal precisarão se impor diante dos adversários se quiserem alcançar seus objetivos ao término da fase inicial da Divisão de Acesso 2021.

Com 28 pontos, a meta do União Frederiquense é acabar a primeira fase na liderança do Grupo A. Para isso, basta não perder para o Veranópolis – atual vice-líder da chave com 27 pontos. A partida será disputada na Arena em Frederico Westphalen.

O Tupi de Crissiumal, por sua vez, vai em busca de, ao menos, um empate para não correr nenhum risco de rebaixamento. Se for derrotado em casa, o rubro-negro dependerá de outros resultados para escapar da última posição do Grupo A. Caso vença o Glória de Vacaria e o Brasil de Farroupilha tropece diante do Igrejinha, o Tupi conquistará uma vaga na próxima fase da competição.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) marcou todos os confrontos dos grupos A e B para a tarde do domingo (17/10), a partir das 15 horas. A rodada definirá o restante dos clubes classificados às quartas de finais e os dois rebaixados.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.