Fortaleza supera Chapecoense na Arena Condá

O Fortaleza foi até a Arena Condá e derrotou a Chapecoense por 2 a 1, na noite deste sábado (16) na abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e permanece firme na briga para permanecer nas primeiras posições da competição.

FIIIIIIIIIIIIM DE JOGO! O LEÃO VEEEEEENCE NA ARENA CONDÁ! Com gols de Bruno Melo e Pikachu, o Fortaleza vence a Chapecoense, por 2 a 1, e chega aos 45 pontos no Brasileirão.

Com o triunfo, o Tricolor do Pici ocupa a 3ª posição com 45 pontos. Já o Verdão do Oeste continua na lanterna do Brasileirão com apenas 13 pontos.

Mesmo fora de casa, o Fortaleza mostrou força desde o início, abrindo o placar aos cinco minutos, quando Matheus Ribeiro faz contra ao tentar desviar jogada de Bruno Melo. A vantagem dos visitantes durou até momentos antes do intervalo, quando Rodriguinho deixou tudo igual.

O placar permaneceu inalterado até os 47 minutos da etapa final, quando Pikachu marcou em cobrança de pênalti para garantir a vitória do Tricolor.

O Fortaleza volta a entrar em campo no próximo sábado (23), quando pega o Athletico-PR no Castelão. Um dia depois a Chapecoense visita o Bahia.