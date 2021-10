Campinense vence América-RN nos pênaltis e alcança semifinal

O Campinense garantiu a classificação para as semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro após superar o América-RN por 4 a 2 na disputa de pênaltis na noite deste sábado (16) no Amigão. O confronto foi definido nas penalidades máximas porque, assim como no jogo de ida, a partida de volta terminou em 0 a 0. Além de avançar na competição, a Raposa obteve o acesso à Série C.

Na próxima rodada o Campinense enfrenta o vencedor de Ferroviária e Atlético-CE, que se enfrentam no domingo (17) na Fonte Luminosa após empatarem em 1 a 1 no último final de semana no Domingão.

Empate nos 90 minutos

A Raposa e o Mecão fizeram um duelo muito parelho na etapa inicial, com oportunidades de lado a lado. E a melhor delas surgiu aos 30 minutos, quando Erick Varão quase abriu o placar para o América ao bater e obrigar o goleiro Mauro Iguatu a defender.

O segundo tempo começou com o Mecão ficando perto de abrir o marcador logo aos dois minutos. Esquerdinha recebeu na entrada da área e chutou a bola, que explodiu na trave do gol defendido por Iguatu. E, mesmo fora de casa, os visitantes continuaram mandando na partida, que permaneceu empatada até o apito final.

Disputa de pênaltis

A disputa de pênaltis começou com o goleiro Reinaldo, do América, defendendo a cobrança de Dione. Patrick Allan não vacilou e colocou o Mecão em vantagem. Logo depois Cleiton bateu forte e deixou tudo igual. Mas Erick Varão finalizou com muita categoria para deslocar Mauro Iguatu e colocar os visitantes novamente em vantagem.

Depois Anselmo voltou a empatar para a Raposa. Já o camisa 10 Esquerdinha falhou e deixou a disputa em aberto. Matheus Régis chutou e não falhou, dando a vantagem ao time da casa. Então Roni bateu para fora e não conseguiu igualar para o América. Coube então ao goleiro Mauro Iguatu converter a cobrança da classificação e do acesso à Série C.

Jogos de domingo

Os jogos de volta das quartas de final da Série D continuam no próximo domingo (17), com a Ferroviária recebendo o Atlético-CE, na Fonte Luminosa a partir das 15h, e o ABC medindo forças com o Caxias, no Frasqueirão a partir das 17h30. As duas partidas terão transmissão da TV Brasil.