Aparecidense é o primeiro semifinalista da Série D

A Aparecidense se tornou o primeiro time a chegar às semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro após empatar em 1 a 1 com o Uberlândia, na tarde deste sábado (16) no estádio Aníbal Toledo. A classificação teve um sabor especial para o Camaleão, que também garantiu o acesso para a Série C.

A Aparecidense chegou à partida com uma boa vantagem, após vencer a ida por 1 a 0 (graças a gol de Alex Henrique), no último final de semana no Parque do Sabiá.

Precisando de ao menos um gol para se classificar, o Uberlândia foi quem mais se aproximou de marcar no primeiro tempo, quando, aos 38 minutos, acertou a trave em cabeçada de Matheus Mendes após cobrança de escanteio de Elivelton.

Logo aos 3 minutos da etapa final o Camaleão quase abriu o marcador, quando Adriel recebeu na direita e cruzou para o meio da área, onde Rafa Marcos furou e Alex Henrique aproveitou a sobra de bola para bater livre e superar o goleiro Roballo. Mas o gol foi anulado após o juiz assinalar impedimento, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

A partir daí o Uberlândia foi com tudo para o ataque, e passou a dar mais espaços para o contra-ataque da Aparecidense, que, aos 42 minutos, conseguiu abrir o marcador. Rafael Cruz avançou livre pela ponta direita e cruzou para o meio da área, onde Negueba não perdoou.

Já nos acréscimos do jogo o Periquito ainda conseguiu o empate, com Daniel Ribeiro em cobrança de pênalti, assinalado com auxílio do VAR, mas a classificação era mesmo do Camaleão.

Adversário das semifinais

Nas semifinais a Aparecidense enfrenta quem passar entre ABC e Caxias, que se enfrentam no domingo (17) no Frasqueirão. Na ida, no Centenário, os times ficaram no 0 a 0.

Ainda neste sábado, a partir das 17h30 (horário de Brasília), a TV Brasil transmite Campinense e América-RN, direto do Amigão.