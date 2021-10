Instituto recebe inscrições de trabalhos de conclusão de curso

O Instituto Itaú Cultural está com as inscrições abertas até às 17h do dia 29 de outubro para a convocatória 2021 do projeto "A Ponte". As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponibilizado no site do Itaú Cultural.

Nesta edição serão selecionados 20 trabalhos de conclusão de curso finalizados em 2020 e 2021 por estudantes de cursos técnicos e universitários de qualquer área, cujo objeto de pesquisa seja relacionado às artes cênicas.

No dia 17 de dezembro de 2021 será divulgada a lista dos trabalhos selecionados. Os comtemplados irão integrar a próxima publicação digital do programa.

Serviço

Convocatória 2021 a_ponte

Inscrições: até dia 29 de outubro (sexta-feira) às 17h

Formulário disponível no site do Itaú Cultural