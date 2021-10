Educa Week: feira internacional da Educação começa na segunda (18)

Começa na próxima segunda-feira (18) a 6ª edição do Educa Week 2021. O evento será transmitido pelo YouTube entre os dias 18 e 23 de outubro das 8h30 às 21h30. Os interessados podem acessar a página eletrônica do evento e realizar a inscrição gratuitamente.

A edição deste ano conta com a partição de líderes, ativistas e especialistas internacionais e irá abordar temas sobre as transformações geradas na educação brasileira no pós-pandemia. O secretário da Educação do estado de São Paulo, Rossieli Soares, participa na próxima quinta-feira (21) do evento. Rossieli irá compor um dos painéis para falar sobre "Os desafios da implantação do Novo Ensino Médio nas escolas públicas".

O evento contará também com a participação de Renan Ferreirinha, secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro e Maria Tereza Paschoal de Moraes, secretária Municipal de Educação de Londrina (PR).

A Educa Week deve trazer 36 painéis e vai reunir mais de 150 educadores e ativistas do setor com variados temas, desde os desafios da educação infantil até investimentos no mercado e os negócios das Edtechs.

Entre os temas apresentados: como elevar os índices educacionais no Brasil; educação pública de qualidade; as cases de edtechs; Novo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o Pisa no Brasil; os avanços da educação no pós-pandemia; novo Ensino Médio; aspectos socioemocionais dos alunos; os reais desafios e demandas da educação infantil; como captar recursos e acelerar negócios na Educação; vouchers educacionais, entre outros.

O Fórum Internacional de Escolas, acontece no dia 22 de outubro, irá mostrar como é a realidade educacional nas melhores escolas do mundo e como cada país lidou com os desafios impostos pela pandemia.

A programação completa está disponível na página do evento da Educa Week 2021.

