Série B: CRB arranca empate com Guarani

O CRB arrancou um empate de 2 a 2 com o Guarani, na noite desta sexta-feira (15) no estádio Rei Pelé, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado o Galo da Praia alcançou os 49 pontos (com possibilidade de entrar no G4 no final da rodada, dependendo da partida do Goiás). Já o Bugre ficou com 46 pontos.

Apesar de jogar fora de casa, o Guarani abriu o placar logo aos 6 minutos, quando Thales aproveitou cobrança de escanteio de Régis para marcar de cabeça. O Bugre conseguiu ampliar na etapa final, quando Régis aproveitou contra-ataque para marcar aos 19.

Porém, aos 32 minutos o CRB diminuiu graças a gol de Júnior Brandão. A partir daí a equipe alagoana se animou e partiu em busca da igualdade. E ela veio, aos 47 minutos, em gol em cobrança de pênalti (assinalado com auxílio do árbitro de vídeo) de Wesley.

Triunfo do Quadricolor

Mais cedo o Brusque superou o Remo por 3 a 1 no estádio Augusto Bauer. O Leão abriu o placar com Pingo, mas o Quadricolor reverteu no segundo tempo, graças a gols de Luizão, Thiago Alagoano e Edu.