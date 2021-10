Tenente Portela encerra a semana com sete casos ativos de Covid-19

Tenente Portela possui sete casos ativos do novo coronavírus. Outras 15 pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais. Essas informações constam no boletim epidemiológico divulgado na tarde da sexta-feira (15/10).

Desde o início da pandemia, 1.768 moradores se contaminaram com o vírus. Deste montante, 1.725 estão recuperados e 36 faleceram. O óbito mais recente foi registrado na segunda quinzena de setembro.

No Hospital Santo Antônio (HSA), três domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos na pediatria em função da doença.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza 8.274 testes realizados para detecção da Covid-19, sendo que, 6.568 pacientes tiveram resultado negativo.

