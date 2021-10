O Ministério da Educação pretende começar a implementar o novo ensino médio a partir do ano que vem. As mudanças mais significativas são de que as aulas agora serão de 5 horas. A ideia é ir aumentando gradativamente até atingir 7 horas de hora/aula por dia. A outra mudança diz respeito ao conteúdo, onde os alunos poderão escolher entre disciplinas optativas que vão montar 40% da grade curricular. Os demais 60% seguem com as disciplinas regulares.

É evidente que o país precisava de uma reforma na base educacional. Nosso sistema de ensino tem sido pouco atraente e eficaz e os exames de avaliação provam isso. Aumentar o tempo de aula, oferecer novas matérias e possibilitar ao aluno se especializar em uma determinada área ou ter uma iniciação cientifica já no ensino médio é algo muito positivo para o nosso sistema educacional.

No entanto, é preciso analisar o porém da questão. Os estados terão condições de contratar mais professores? Ofertando disciplinas mais técnicas e aumentando a carga horária será necessário a contratação de novos docentes. As escolas receberão condições e estruturas para ofertar novas disciplinas? Se vamos fazer, precisamos fazer bem feito e ai fica a dúvida se teremos laboratórios capazes de ofertar com qualidade essas disciplinas alternativas.

Por fim uma coisa é certa: algo precisava ser feito, mas para isso precisamos dar condições de trabalho para nossos professores e de ensino para nossos alunos, caso contrário seguiremos com o mesmo problema da atual BNCC: uma teoria brilhante que não consegue funcionar na prática.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.