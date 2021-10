Redentora realiza evento de homenagem aos professores

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promoveu uma homenagem aos professores na manhã de hoje, 15 de outubro – Dia do Professor.

O evento aconteceu no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde e foi marcado por muita emoção. O Prefeito Nilson Paulo Costa e o Vice-Prefeito Jaime Jung falaram na abertura da homenagem, que foi conduzida pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa.

A emoção começou com um vídeo em que aparecia a imagem de cada um dos professores da Rede Municipal de Ensino, e uma versão da música Aquarela, de Toquinho, versando sobre a profissão de professor.

Em seguida a palestra com a professora Maria Odila Taborda, acompanhada ao violão por Arthur Lundin, encantou a todos os presentes.

O Gerente do Banrisul de Redentora, Marcel Cardoso, também compareceu para homenagear os professores no dia dedicado a eles. Cada professor recebeu das mãos da Secretária Eliane uma agenda 2022, presente da Administração Municipal. Os professores também puderam saborear deliciosos salgados e doces preparados pelas servidoras Rosemeri Miranda e Adriana Mendonça.

Ao final a Secretária Eliane falou sobre o Fórum Municipal de Educação e a Conferência Municipal de Educação, que será realizada nos dias 19 e 20 deste mês de outubro, e sorteou os nomes dos representantes das Escolas Estaduais de Redentora no Fórum.

“Nosso objetivo hoje é convidar vocês a fazer com amor aquilo que nos cabe no espaço que ocupamos”, finalizou a Secretária Eliane.

