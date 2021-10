Dia D da multivacinação vai ocorrer pela parte da manhã em Derrubadas

O município de Derrubadas estará vacinando, neste sábado, dia 16, entre as 8hs e às 12hs seus moradores com menos de 15 anos. A programação ocorre dentro do Dia D da Multivacinação.

A medida, visa atualizar os dados de vacinação, diminuir a incidência e contribuir para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes.

Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão SUS e a caderneta de vacinação.

