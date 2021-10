72,7% da população de Tenente Portela já está vacinada com duas doses

A vacinação contra a Covid-19 avança em todas as suas etapas em Tenente Portela. Segundo dados do Sistema de Monitoramento da Imunização do Governo do Estado, 86,4% de todos os moradores do município já receberam pelo menos uma dose.

Os que estão com o esquema vacinal completo, ou seja, que receberam as duas doses ou foram vacinados com a dose única da Jassen corresponde há 72,7%. Ainda há 526 moradores de Tenente Portela que foram vacinados com a dose de reforço.

Entre esses números há uma pequena porcentagem de moradores de Tenente Portela que se vacinaram, por algum motivo, em outros municípios do estado.

Os números são referentes aos dados cadastrados até as 8 horas da manhã desta sexta-feira, 15.

