Crissiumal registrou chuva forte, granizo e vento nesta madrugada

Crissiumal voltou a ser atingida pela instabilidade do tempo, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, registrando alguns episódios de chuva forte.

Na noite de quinta, por volta das 22 horas e 15 minutos a chuva veio acompanhada de granizo, que caiu em quantidade considerável, mas não provocou transtornos em telhados.

Também durante a madrugada a chuva foi bastante forte e acompanhada de rajadas intensas de vento.

O vento derrubou um poste de transmissão de energia elétrica, com o transformador na localidade de Esquina Vidal de Negreiros, interrompendo a estrada que liga Crissiumal a Tiradentes do Sul.

A chuva ainda prossegue nessa sexta-feira.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.