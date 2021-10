Nelsinho Trad pede que Câmara vote projeto de renegociação de débitos com a Fazenda Nacional

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (14), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que busque um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para a votação do PLP 46/2021.

Aprovado pelo Senado em agosto passado, esse projeto institui o Programa de Renegociação em Longo Prazo de débitos com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional, conhecido por RELP. De acordo com Nelsinho Trad, a medida é importante para os micros e pequenos empresários.

— A gente tem recebido várias demandas dessa questão, e eu quero somar coro ao senador Jorginho Mello (autor do projeto), disse.