Vôlei: Sul-Americano masculino é cancelado por covid-19 no Minas Tênis

O Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, que ocorreria a partir deste sábado (16) em Belo Horizonte, foi cancelado na última segunda-feira (11). O evento ocorreria na sede do Minas Tênis Clube que anunciou apenas hoje (14), em nota oficial, que solicitou o adiamento do torneio devido a três casos positivos de covid-19, registrados na primeira semana de outubro. No entanto, a Confederação Sul-Americana (CSV) já decidira pelo pelo cancelamento há três dias.

De acordo com o clube, o ponteiro Henrique Honorato, o oposto Michael Sánchez e o central Juninho foram diagnosticados com covid-19 nos primeiros dias deste mês. Os atletas permanecem em isolamento social e passam bem.

O Sul-Americano, que já havia sido adiado de abril para este mês, assegura duas vagas para o Mundial de Clubes no fim do ano. Com o cancelamento, a CSV buscará definir junto à Federação Internacional de Vôlei (FIVB) um novo sistema de classificação de equipes do continente para o Mundial.

Sul-Americano Feminino

A competição feminina segue programada para o período de 21 a 25 de outubro, na sede do Brasília Vôlei, no Distrito Federal. Além da equipe anfitriã, o a atual campeã Itambé Minas, a vice Dentil Praia, o Club Olímpia (Uruguai) e o San Martin (Bolívia). Os dois primeiros colocados garantem presença no Mundial de Clubes 2021, em dezembro, na Turquia.