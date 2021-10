Votação sobre banco de dados de medidas protetivas para mulheres será remarcada

Atendendo a requerimento da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), foi retirada da pauta do Senado desta quinta-feira (14) o projeto de lei que determina o registro imediato, em banco de dados específico, das medidas protetivas decretadas pela Justiça a favor de mulheres vítimas de violência (PL 976/2019). A nova data de votação desse texto ainda será determinada.



De autoria da deputada federal Flávia Morais (PDT-GO), a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em abril, sendo em seguida enviada ao Senado. A senadora Daniella Ribeiro é a relatora da matéria. Ela defende a aprovação do projeto, mas com algumas mudanças — o que resultou no substitutivo apresentado por ela.

De acordo com esse substitutivo, as medidas protetivas de urgência serão, após sua prolação, imediatamente registradas em um banco de dados — que será mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).