Através de Moção de Apoio, Legislativo pede aumento do efetivo da BM em Coronel Bicaco

Assinada pelos nove vereadores, a Moção de Apoio visa o aumento do efetivo da Brigada Militar (BM) em Coronel Bicaco. O documento será enviado ao Governo do Estado e Assembleia Legislativa, entre outros órgãos da esfera estadual.

Segundo consta na justificativa, atualmente, cinco policiais militares estão lotados no município, dividindo as funções administrativas/burocráticas, do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e atendimento de ocorrências.

Também é destacado que o efetivo da BM de Coronel Bicaco atua de forma integrada com a guarnição de Redentora, o que, eventualmente, pode acarretar na demora no atendimento de ocorrências devido ao deslocamento entre as cidades, além de deixar a população vulnerável ao cometimento de práticas ilícitas.

Idealizador da Moção de Apoio, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) afirmou que a criminalidade está aumentando. — A gente precisa de fato de mais segurança — frisou o progressista.

