Coronel Bicaco: Edil sugere que cargo de presidente do CMD seja remunerado

Utilizando seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 4 de outubro, o vereador Itamar Sartori – que preside o Poder Legislativo – sugeriu que o cargo de presidente do Conselho Municipal de Desportos (CMD) seja remunerado mensalmente. Ele citou nomes de municípios da região onde o titular da função recebe salário.

— Em Coronel Bicaco, o presidente do CMD é voluntário. O voluntário, às vezes, não tem o mesmo comprometimento de que um remunerado. Se precisar, que o Executivo mande para esta Casa um Projeto de Lei criando o Cargo de Confiança (CC) para o presidente do CMD — disse o progressista. — Ele é quem vai lidar com todas as formas de esportes — completou Itamar Sartori.

O vereador destacou ainda que, ao integrar o quadro de servidores do município, o presidente do CMD terá a incumbência de trabalhar na organização de competições abrangendo várias modalidades esportivas e recreativas. — Não é só futebol. Têm outros esportes que podem ser incentivados. Precisamos de alguém com dedicação exclusiva ao CMD — finalizou Itamar Sartori.

