Girão quer CPI para investigar acusações de desvios no combate à pandemia em estados

Em pronunciamento nesta quarta-feira (13), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) anunciou que está recolhendo assinaturas para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar irregularidades no uso de dinheiro da União pelos estados, especialmente os estados que compõem o chamado Consórcio Nordeste.

Girão afirma que o Consórcio Nordeste recebeu verba que deveria ser usada para combater a pandemia, mas, segundo ele, investigações de uma comissão parlamentar de inquérito do Rio Grande do Norte apontam que os recursos foram usados para pagar 300 respiradores que nem sequer teriam sido entregues.

O senador disse que as irregularidades envolvendo o Consórcio Nordeste, que não foram investigadas pela CPI da Pandemia, podem ser "a ponta de um iceberg".



— Segundo o próprio ministro Wagner Rosário [da Controladoria-Geral da União], foram R$ 120 bilhões investidos pelo governo federal para enfrentar a pandemia em estados e municípios — declarou Girão.

O parlamentar também defende a saída do governo do Ceará do Consórcio.

— É o mínimo que pode ser feito em respeito ao nosso povo, da terra da luz, que não pode continuar assistindo a esse desperdício de dinheiro público oriundo do pagamento sofrido de impostos — argumentou.