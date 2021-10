Rádio Senado passa a operar no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é a mais nova cidade a contar com sinal FM da Rádio Senado. A emissora, que passa a operar na frequência 105,9 MHz, durante 24 horas nos sete dias da semana, apresentará aos cariocas uma programação diversificada, incluindo transmissão ao vivo dos debates e votações que acontecem em Plenário e nas comissões temáticas da Casa, noticiários e programas jornalísticos, reportagens especiais, serviços de utilidade pública, atrações culturais e programação musical que privilegia a MPB.

Com a ativação do sinal nesta semana, ainda em caráter experimental, o Rio de Janeiro junta-se a outras cidades que, além da sede, em Brasília, compõem a rede legislativa FM da Rádio Senado: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Rio Branco (AC), São Luís (MA) e Teresina (PI).

A instalação da emissora na cidade do Rio de Janeiro e nas demais capitais brasileiras é viabilizada por meio de acordos de cooperação técnica com parceiros locais. No caso do Rio, o Senado forneceu o transmissor e demais equipamentos, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) fica responsável pelo custeio e pela manutenção da estação radiodifusora, passando a dispor de um espaço de até quatro horas diárias para transmissão de conteúdos institucionais próprios dentro da frequência da emissora.

Diretora da Secretaria de Comunicação do Senado (Secom), Érica Ceolin destaca que o Rio de Janeiro é a primeira capital do Sudeste a contar com o sinal FM da Rádio Senado, inaugurada em janeiro de 1997. As próximas cidades são Florianópolis (SC) e Porto Velho (RO).

— Transmitir no Rio de Janeiro é um passo que deixa a todos da Comunicação do Senado Federal com a sensação de dever cumprido. Há anos trabalhamos para transpor o relevo da cidade maravilhosa para ver ampliada a transparência das atividades legislativas, desejo do Senado e dos senadores. Quanto mais pessoas ouvindo o Parlamento, maior a participação política, reforço para a nossa democracia. Os veículos de comunicação do Senado privilegiam a informação direto da fonte, de forma plural e com credibilidade. Então, é motivo de orgulho e alegria chegarmos com nosso sinal em mais uma capital brasileira — afirmou Ceolin.