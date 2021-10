Página do Senado sobre atividade legislativa ganha versões em inglês, francês e espanhol

Agora as páginas do Entenda a Atividade Legislativa — que faz parte do site do Senado — também estão disponíveis em inglês, francês e espanhol, seguindo uma tendência iniciada em 2018 de publicar informações institucionais em outros idiomas.

Secretário-executivo do Comitê Gestor do Site do Senado, Washington Brito explica que a tradução do Entenda a Atividade Legislativa foi motivada pela meta de o Senado ter documentos variados em línguas distintas, estabelecida pela União Interparlamentar (UPI), da qual a Casa faz parte; e pelo objetivo da Secretaria-Geral da Mesa (SGM) de expandir o público de suas informações oficiais.

— Antigamente, tínhamos apenas a Carta de Serviços e, mais recentemente, a Constituição Federal traduzidas para outros idiomas. Esperamos que esta seja apenas uma primeira etapa, porque queremos falar para o mundo. Se alguém nos pesquisar em outros países, vai encontrar [as informações do Senado] com mais precisão — afirma.

Essa iniciativa é fruto do esforço conjunto de várias áreas do Senado: Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Site do Senado; Secretaria-Geral da Mesa (SGM), via Secretaria de Informação Legislativa (Sinfleg); Serviço de Tradução e Interpretação (Setrin); Serviço de Soluções de Portais; e Serviço de Arquitetura da Informação do Prodasen (Seaind).