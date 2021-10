Rodrigo Pacheco destaca 150 anos do nascimento de Levindo Coelho

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (13), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que em 13 de outubro celebra-se 150 anos do nascimento do médico, professor e ex-senador Levindo Eduardo Coelho. Em 1945, Levindo Coelho teve o maior número de votos nominais em todo o país nas eleições para o Senado.

Natural de Catas Altas da Noruega (MG), Levindo Coelho formou-se em Farmácia e Medicina, iniciando suas atividades políticas em 1914. Além de senador, foi prefeito de Ubá (MG), deputado federal e secretário estadual de Educação e Saúde.

Para o presidente, Levindo Coelho foi um homem público exemplar, notabilizando-se como "líder humanista, conciliador e de firme postura ética".