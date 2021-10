Senado vai comemorar o Dia do Professor

O Plenário do Senado vai promover, na sexta-feira (22), a partir das 14h30, sessão especial para lembrar o Dia do Professor. A sessão será remota e foi sugerida pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) (RQS 177/2021).

O mote da sessão será a valorização dos profissionais da educação. Izalci afirma que o problema da evasão escolar no Brasil também se aplica aos professores, que migram para outras profissões em busca de melhores salários e condições de trabalho. O senador lembra que a formação para o magistério é exigente e que os professores também cumprem um papel de “conscientização” da sociedade para os valores da civilização.

“Investir na qualificação do professor e em uma remuneração digna ao docente é garantir uma educação de qualidade aos nossos descendentes e um futuro promissor às próximas gerações”, escreve o senador em seu requerimento.

No Brasil, o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro, aniversário da lei imperial de 1827 que estabeleceu o ensino fundamental no território nacional. A data começou a ser celebrada em alguns estados nos anos 1940 e se tornou uma data nacional, além de um feriado escolar, em 1963.