Congresso celebrará o Dia do Médico com sessão especial na segunda-feira

O Congresso Nacional promoverá na próxima segunda-feira (18), às 9h, uma sessão solene em comemoração ao Dia do Médico. A homenagem foi sugerida pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO) e pelos deputados e Dr. Zacharias Calil (DEM-GO) e Dr. Luiz Antônio Texeira Jr. (PP-RJ). No Brasil, o Dia do Médico é celebrado no dia 18 de outubro, data associada pela Igreja Católica a São Lucas, que era médico e por isso foi declarado o padroeiro (patrono, inspirador ou "santo protetor") da profissão.

O Senado tem sete senadores que são médicos, totalizando quase 10% de toda a Casa: Confúcio Moura (MDB-RO), Humberto Costa (PT-PE), Marcelo Castro (MDB-PI), Nelsinho Trad (PSD-MS), Otto Alencar (PSD-BA), Rogério Carvalho (PT-SE) e Zenaide Maia (Pros-RN).

De acordo o estudo Demografia Médica no Brasil 2020, o país tem, proporcionalmente, mais do que o dobro de médicos que tinha no início do século. Em 2000, eram 230.110 médicos. Em 2020, eles somam 502.475 profissionais. Nesse período, a relação de médico por mil habitantes também aumentou significativamente, na média nacional. Passou de 1,41 para 2,4. O estudo foi feito com a colaboração entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Universidade de São Paulo (USP). No entanto, mesmo com o aumento no número dos profissionais, há desigualdade na distribuição: em estados das regiões Sudeste e Sul e em cidades mais ricas a proporção é muito maior. Nas capitais brasileiras, essa média fica em 5,65 médicos por grupo de mil habitantes, sendo que as maiores concentrações foram registradas em Vitória (13,71), Florianópolis (10,68) e Porto Alegre (9,94).