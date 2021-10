Braga confirma 10º óbito por Covid-19

Na madrugada de terça-feira (12/10), Braga registrou um novo óbito devido a complicações da Covid-19. A vítima, um homem de 89 anos, estava internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela e é o 10º óbito registrado no município.

O município, estava sem registrar novos casos ativos da doença desde o dia 19 de agosto, voltou a registrar novos casos no dia 07 de outubro, totalizando 48 dias sem registro de novos casos. Desde então vem registrando um crescimento significativo.

Na terça-feira (12/10) a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo Boletim Epidemiológico onde, além da confirmação do 10º óbito em decorrência de complicações da Covid-19, constam 05 casos ativos de Coronavírus, sem registros de casos de internação hospitalar.

O último óbito relacionado à doença no município havia ocorrido em 09 de junho de 2021.Até o momento ocorreram 440 casos de Coronavírus em Braga e 10 óbitos em decorrência da doença.

