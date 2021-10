SME lança aulas sobre obras literárias exigidas em vestibulares

A SME (Secretaria Municipal de Educação) de São Paulo em conjunto com instituição privada de ensino oferece aulas sobre as obras literárias cobradas nas listas do vestibular da USP (Universidade de São Paulo) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). As inscrições devem ser feitas diretamente nas escolas.

Os encontros ocorrem quinzenalmente às quintas-feiras, das 19h às 20h30 por meio da plataforma Zoom e as atividades são destinadas aos estudantes do ensino médio que tem interesse em prestar os vestibulares.

As aulas de Literatura são conduzidas por mestrandos e doutorandos voluntários. De forma interativa e dinâmica, a ação pretende auxiliar estudantes da rede pública de ensino a ampliarem a equidade de condições para a realização do vestibular e a aproximação entre a educação básica e a pesquisa acadêmica.

Os estudantes interessados em participar do projeto devem fazer a inscrição prévia, por meio de formulário encaminhado, via contato com SME nas oito EMEFM (Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio) da Prefeitura de São Paulo. Após preenchimento das vagas, os alunos possuem acesso à plataforma digital onde as aulas são transmitidas. Os encontros podem ser acompanhados ao vivo pelo canal do YouTube Literatura PUC-SP.

Próximos Encontros

21/10 – Nove Noites de Bernardo Carvalho (FUVEST)

11/11 – Sobrevivendo no inferno de Racionais (UNICAMP)

25/11 – Niketche de Paulinha Chiziane (UNICAMP)

09/12 – Sonetos de Camões (UNICAMP)

16/12 – O Marinheiro de Fernando Pessoa (UNICAMP)