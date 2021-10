CDR debate qualificação de mão de obra no turismo

Com o tema “Qualificação de mão de obra no setor de turismo: cenário atual, desafios e perspectivas”, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) promove segunda-feira (18), às 18h, a 9ª mesa do Ciclo de Debates sobre o Turismo.

Para esse novo encontro foi convidado o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Manoel Cardoso Linhares. Também devem participar representantes do Ministério do Turismo, do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (UnB) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Alagoas (Senac-AL).

A CDR viabiliza o Ciclo de Debates sobre Turismo de 2021 sempre às segundas. A proposta é debater os efeitos da pandemia sobre o setor de turismo no Brasil.

No último encontro, a comissão debateu “O turismo na era da economia compartilhada; oportunidades e desafios para turistas e poder público”. Presidente da CDR, o senador Fernando Collor (Pros-AL) disse que as inovações tecnológicas têm sido importantes e acompanhadas de desafios relevantes.