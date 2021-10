Encontrado corpo de Portelense desaparecido em Rio em Palmitinho

No início da madrugada desta quarta-feira (13/10), foi localizado e retirado do Rio Lajeado Leão o corpo de Luis Fernando Plack. A vítima se afogou após resgatar uma amiga que havia caído nas águas por volta das 13h30 do feriado do dia das crianças.

Segundo os Bombeiros de Frederico Westphalen, o corpo estava no mesmo local onde havia submergido, ou seja, no poço da cachoeira, porém só foi possível o seu resgate após a chegada da equipe de mergulhadores vindos de Passo Fundo. A retirada ocorreu entre 1h e 1h30 da madrugada desta quarta-feira.

Fernando, como era conhecido por todos, tinha 31 anos de idade e trabalhava como prestador de serviços autônomo em Tenente Portela.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.